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Первый в России федеральный
провайдер IT услуг
Ваш город
8 800 2008 365
доступен 24/7/365ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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* Не является офертой. Показатель будет зависеть от результатов аудита. Более точный расчет компания получается после бесплатного комплексного аудита.
Аутсорсинг офисной печати — АОП или MPS
Аутсорсинг офисной печати — это комплекс мер по согласованному управлению печатно-копировальным оборудованием (факс-аппараты, принтеры, копиры и многофункциональные устройства), осуществляемый внешней узкоспециализированной организацией — "Оргтехника Плюс".
Более 100 факторов снижения затрат на печать — то, за счет чего можно начать экономить
Вы платите только за фактически отпечатанные листы, а не за картридж, который может быть заправлен некачественно или наполовину.
Среднее время по стране с момента регистрации заявки до появления инженера у клиента -
2 часа 57 минут. Среднее время ремонта по стране - 23 часа 48 минут.
Экономьте до 45% за счет того, что наша компания закупает картриджи напрямую.
Мы анализируем состояние текущей печатной инфраструктуры и разрабатываем план оптимизации, который позволяет сократить затраты на владение парком на 20-40%.
Применение специального программного обеспечения позволяет сократить затраты на тонер до 50% без существенной потери качества копии.
График обслуживания составляется автоматически системой мониторинга и управления печатью, исходя из реального пробега каждого аппарата.
Мы анализируем реальное потребление печати и предлагаем подходящее сочетание печатных устройств для Вашего бизнеса.
Мы применяем специализированное программное обеспечение, позволяющее контролировать количество цветных отпечатков, ограничивать их количество при необходимости.
Печать ошибочных/ личных документов сотрудниками предприятия
Повторная распечатка документов из-за низкого качества печати
Издержки от простоя оборудования
Дополнительные затраты при закупке расходных материалов
Прекращение печати нецелевой документации
Устранение полос и точек, искажения текста, изображений и замятия бумаги в процессе печати
Исправная работа печатной техники,
без внезапных поломок
Экономия на закупке расходных материалов по оптовым ценам, а также своевременное пополнение запасов
Печать ошибочных/ личных документов сотрудниками
Повторная распечатка документов из-за низкого качества печати
Издержки от простоя оборудования
Дополнительные затраты при покупке расходных материалов
Прекращение печати не целевых документов
Устранение полос и точек, искажения текста, изображений и замятия бумаги
Исправная работа печатной техники, без внезапных поломок
Экономия на закупке расходных материалов по оптовым ценам, а также своевременное пополнение запасов
Используем более 100 факторов снижения затрат на печать.
Некоторые из них:
Используем более 100 факторов снижения затрат на печать.
от 0,45 руб.
от 2,50 руб.
за ч/б отпечаток
за цветной отпечаток
Предлагаем в аренду устройства для печати / сканирования больших объемов товарно-сопроводительных документов и биллинговой печати счетов-квитанций в сфере логистики, ритейла, ЖКХ, операторов связи, а также тиражей рекламных материалов. . Это монохромные или цветные устройства формата А3+ со скоростью печати до 110 страниц в минуту. Максимальная нагрузка печати на одном устройстве может достигать 500 000 страниц в месяц. Объединение нескольких устройств в единый кластер позволяет получить высокую отказоустойчивость комплекса в целом. При выходе из строя одного аппарата остальные продолжаютработать.Собственныйучасток обеспечивает оперативность и низкую себестоимость печати, а также конфиденциальность информации в сравнении с передачей услуги биллинговой печати на аутсорсинг
Получите бесплатный аудит инфраструктуры печати с выдачей рекомендаций по оптимизации парка печатной техники и снижению общих затрат на печать до 45%.
Статистика печатных устройств
Подсчет стоимости отпечатка
Подбор мер по оптимизации
Государственным учреждения
Среднему и крупному бизнесу
Банковским организациям
Подписываются: соглашение о конфиденциальности ( NDA), договор на обслуживание и соглашение о уровне доступности услуг, единых ценах, уровне сервиса, времени реакции на инцидент, максимальное время продолжительности ремонта, предоставления подменного устройства на время ремонта, срок поставки расходных материалов, финансовой ответственности за нарушение соглашений;
Устанавливается программное обеспечение (ПО) для сбора статистики. ПО находится на стороне Заказчика и выгружает только статистические данные, не передающие информации, содержащейся в документах
Провайдер берет под свой контроль печатный парк, проводит инвентаризацию технического состояния каждой единицы,если возникает необходимость, то осуществляет ремонтно-восстановительные работы и производит постановку оборудования на обслуживание. Все данные фиксируются в учетной онлайн - системе провайдера;
На основании данных аудита проводится оценка эффективности имеющегося парка, выделяются «узкие» места, где техника работает с перегрузкой или недозагрузкой. Оценивается общий бумажный документооборот предприятия, соблюдение информационной безопасности при работе с печатными устройствами;
На основании данных аудита и анализа полученных данных разрабатываются политики печати на предприятии заказчика. Выдаются рекомендации о оптимальной структуре,стандартизации парка принтеров, в соответствии с рациональным использованием техники, в зависимости от: документооборота клиента, производительности оргтехники, стоимости отпечатка.
Составление и внедрение графика проактивного обслуживания и ремонта техники. График составляется с учетом нагрузки конкретного аппарата
Между Провайдером и Заказчиком подписывается соглашение о конфиденциальности (NDA).
Изучается текущая инфраструктура печати:
На основании полученных данных оценивается:
Рекомендуется комплексное решение по управлению сервисом печати.
Предлагается унификация моделей и постепенное обновление парка с переходом на более производительные и функциональные устройства.
Снижение стоимости одного отпечатка, повышение уровня доступности сервиса печати, сокращение времени простоев, экономия рабочего времени пользователей, высвобождение ресурсов внутренней ИТ-службы от решения задач в этой области.
Предлагается внедрить рекомендованные мероприятия и провести пилотный проект на одном или нескольких подразделениях.
Оговаривается временной интервал и рамки пилотного проекта. В пилоте решаются, возникающие походу проекта вопросы и «подводные камни» .
По достижению запланированных в пилотном проекте результатов и отработке «подводных камней» производится тиражирование сервиса в промышленную эксплуатацию на остальные подразделения заказчика.
Описывается стратегия развития сервиса и контроля изменений.
Единые регламент и стандарты проактивного сервиса
Service-desk с учетными записями для каждого сотрудника
Поддержка работает в режиме
24/7/365
Уже на третий месяц вы заметите ощутимое снижение затрат печать
Поддерживаем всю структуру парка печатной техники
Независимо от количества филиалов, и состава услуг
Наши клиенты - это крупные компании с большим количеством территориально-распределенных филиалов,
а так же небольшие компании, которые нуждаются в подрядчике с повышенным уровнем ответственности
РАЙФФАЙЗЕНБАНК
РОСБАНК
РОССЕЛЬХОЗБАНК
СКБ-БАНК
ОПЕРАТОР СВЯЗИ МЕГАФОН
БАНК ХОУМ КРЕДИТ
ОПЕРАТОР СВЯЗИ РОСТЕЛЕКОМ
БАНК ИНТЕЗА
АДМИНИСТРАЦИЯ
Г. ЕКАТЕРИНБУРГА
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
КЛИНИКО ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ KDL
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HR - АУТСОРСИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
Компания "ОргтехникаПлюс" работает на рынке услуг обслуживания офисной техники с 1997 года.
Понимая перспективы рынка ИТ аутсорсинга, в далеком 2008 году, одной из первых в стране, компания начинает оказывать, тогда еще малоизвестные в России, централизованные услуги по управлению парком печатной техники и технической поддержке рабочих мест.
Главным принципом «Оргтехника Плюс» ставит оказание услуг по месту установки техники, по единым стандартам качества и ценам для всех подразделений клиента, независимо от их географического адреса.
514
городов РФ в охвате «Оргтехника Плюс»
2 032
сервисных инженеров по всей России
71 000+
рабочих мест на обслуживании
50 000+
печатных устройств на аутсорсинге
Компания "Оргтехника Плюс" работает на рынке услуг обслуживания офисной техники с 1997 года. Понимая перспективы рынка ИТ аутсорсинга, в далеком 2008 году, одной из первых в стране, компания начинает оказывать, тогда еще малоизвестные в России, централизованные услуги по управлению парком печатной техники и технической поддержке рабочих мест. Главным принципом «Оргтехника Плюс» ставит оказание услуг по месту установки техники, по единым стандартам качества и ценам для всех подразделений клиента, независимо от их географического адреса, в режиме 24*7*365
Сегодня территория присутствия компании "Оргтехника Плюс" превышает 500 городов РФ
Более 2 000 инженеров по всей России в ежедневном режиме обеспечивают бесперебойную работу 70 000 рабочих мест пользователей и 50 000 единиц печатающей техники
Благодарственные и рекомендательные письма компаний - наших клиентов.
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Аутсорсинг офисной печати и покопийное обслуживание оргтехники для оптимизации расходов вашей организации
Имея большой опыт в оптимизации расходов наших клиентов "Оргтехника плюс" предлагает услуги аутсорсинга офисной печати для бизнеса. С этой услугой Вы экономите свои затраты на документообороте, полностью исключив печать документов нецелевого личного характера, и заметно сократив затраты на покупку расходных материалов и получаете комплексное обслуживание печатной техники.
Ваша экономия уже в первые 3 месяца может составить до 45%
Аутсорсинг офисной печати с покопийным контрактом это комплексная услуга, которую, которую, как и услугу абонентское обслуживание оргтехники используют государственные учреждения и коммерческие организации с разветвленной сетью филиалов. В крупных компаниях, где много печатной техники, затраты на ее содержание и печать документов являются значительной статьей расходов. Проведя аудит текущей инфраструктуры и документооборота мы предложим оптимизацию парка принтеров/мфу и гарантируем снижение расходов на их содержание. Сокращение расходов произойдет из-за сокращения общего количества отпечатков/копий и снижения средней стоимости отпечатка. Вместо нескольких десятков различных счетов вы получите всего один счет в месяц за услуги покопийной печати.
При использовании услуги покопийного сервиса вы получите следующие преимущества:
Покопийное обслуживание оргтехники будет стоить дешевле, цена одной страницы обойдется от 0,45 рублей для всей России. MPS позволяет в полном объеме усовершенствовать доступ к печати с применением методов аутентификации и исключает нецелевое использования техники для личных нужд сотрудников. Вся новая оргтехника обладает функционалом для использования систем контроля количества печатных страниц.
Аутсорсинг офисной печати - это выгодное решение для компаний с несколькими офисами или филиалами. При его внедрении вы сможете реально экономить свои средства.
Контактное лицо: Валентина Могильникова
Адрес: Москва, 1-й Дубровский проезд, 78/14с1
Номер телефона: 8 800 2008 365 добавочный 1182
Email: info@oplus.ru
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