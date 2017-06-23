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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Внедрим систему контроля и управление средой печати на базе покопийного обслуживания оргтехники в 85 регионах Проведем аудит печати и переведем офисную печать на аутсорсинг

В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге.

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Расчет нагрузки печати

Согласие на обработку персональных данных

* Не является офертой. Показатель будет зависеть от результатов аудита. Более точный расчет компания получается после бесплатного комплексного аудита.

Что такое аутсорсинг печати?

Аутсорсинг офисной печати — АОП или MPS

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Аутсорсинг офисной печати — это комплекс мер по согласованному управлению печатно-копировальным оборудованием (факс-аппараты, принтеры, копиры и многофункциональные устройства), осуществляемый внешней узкоспециализированной организацией — "Оргтехника Плюс".

Что такое аутсорсинг печати?

Более 100 факторов снижения затрат на печать — то, за счет чего можно начать экономить

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Контроль количества отпечатков

Вы платите только за фактически отпечатанные листы, а не за картридж, который может быть заправлен некачественно или наполовину.

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Автоматическая подача заявок о неисправностях

Среднее время по стране с момента регистрации заявки до появления инженера у клиента -
2 часа 57 минут. Среднее время ремонта по стране - 23 часа 48 минут.

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Расходные материалы по низким ценам

Экономьте до 45% за счет того, что наша компания закупает картриджи напрямую.

#

Сквозная аналитика

Мы анализируем состояние текущей печатной инфраструктуры и разрабатываем план оптимизации, который позволяет сократить затраты на владение парком на 20-40%.

#

Внедрение экономичных шрифтов

Применение специального программного обеспечения позволяет сократить затраты на тонер до 50% без существенной потери качества копии.

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Обслуживание по графику

График обслуживания составляется автоматически системой мониторинга и управления печатью, исходя из реального пробега каждого аппарата.

#

Перераспределение нагрузки

Мы анализируем реальное потребление печати и предлагаем подходящее сочетание печатных устройств для Вашего бизнеса.

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Контроль цветных отпечатков

Мы применяем специализированное программное обеспечение, позволяющее контролировать количество цветных отпечатков, ограничивать их количество при необходимости.

Кому необходим аутсорсинг печати?

#

Государственным учреждения

#

Среднему и крупному бизнесу

#

Банковским организациям

#

Ритейлинговым компаниям

Во сколько Вам обходится печать документов?

Уже к третьему месяцу работы с нами произойдет заметное (до 45%) снижение затрат на печать

О чем Вы забываете

#

Печать ошибочных/ личных документов сотрудниками предприятия

#

Повторная распечатка документов из-за низкого качества печати

#

Издержки от простоя оборудования

#

Дополнительные затраты при закупке расходных материалов

Что Вы получаете

#

Прекращение печати нецелевой документации

#

Устранение полос и точек, искажения текста, изображений и замятия бумаги в процессе печати

#

Исправная работа печатной техники,
без внезапных поломок

#

Экономия на закупке расходных материалов по оптовым ценам, а также своевременное пополнение запасов

Во сколько Вам обходится печать документов?

О чем Вы забываете

#

Печать ошибочных/ личных документов сотрудниками

#

Повторная распечатка документов из-за низкого качества печати

#

Издержки от простоя оборудования

#

Дополнительные затраты при покупке расходных материалов

Что Вы получаете

#

Прекращение печати не целевых документов

#

Устранение полос и точек, искажения текста, изображений и замятия бумаги

#

Исправная работа печатной техники, без внезапных поломок

#

Экономия на закупке расходных материалов по оптовым ценам, а также своевременное пополнение запасов

За счет чего можно начать экономить?

Используем более 100 факторов снижения затрат на печать.
Некоторые из них:

Контроль количества отпечатков

Автоматическая подача заявок о неисправостях

Перераспределение нагрузки

Расходные материалы по низким ценам

Контроль цветных отпечатков

Обслуживание по графику

Внедрение экономичных шрифтов

Сквозная аналитика

За счет чего можно начать экономить?

Используем более 100 факторов снижения затрат на печать.

#

Контроль количества отпечатков

#

Перераспределение нагрузки

#

Контроль цветных отпечатков

#

Автоматическая подача заявок о неисправостях

#

Расходные материалы по низким ценам

#

Обслуживание по графику

#

Внедрение экономичных шрифтов

#

Сквозная аналитика

Что входит в стоимость услуги?

#

Доставка расходных материалов и ресурсных запчастей

#

Профилактический и восстановительный ремонт техники

#

Предоставление подменного аппарата на время ремонта

#

Предоставление нового устройства в случае нецелесообразности ремонта старого

Самая низкая цена за отпечаток в 85 регионах

единая стоимость для всех регионов России

от 0,45 руб.

от 2,50 руб.

за ч/б отпечаток

за цветной отпечаток

#

Печать больших объемов

Предлагаем в аренду устройства для печати / сканирования больших объемов товарно-сопроводительных документов и биллинговой печати счетов-квитанций в сфере логистики, ритейла, ЖКХ, операторов связи, а также тиражей рекламных материалов. . Это монохромные или цветные устройства формата А3+ со скоростью печати до 110 страниц в минуту. Максимальная нагрузка печати на одном устройстве может достигать 500 000 страниц в месяц. Объединение нескольких устройств в единый кластер позволяет получить высокую отказоустойчивость комплекса в целом. При выходе из строя одного аппарата остальные продолжаютработать.Собственныйучасток обеспечивает оперативность и низкую себестоимость печати, а также конфиденциальность информации в сравнении с передачей услуги биллинговой печати на аутсорсинг

Заказать

БЕСПЛАТНЫЙ АУДИТ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПЕЧАТИ

Получите бесплатный аудит инфраструктуры печати с выдачей рекомендаций по оптимизации парка печатной техники и снижению общих затрат на печать до 45%.

Статистика печатных устройств

Подсчет стоимости отпечатка

Подбор мер по оптимизации

ПОЛУЧИТЬ АУДИТ

Кому необходим аутсорсинг печати?

Государственному сектору
и бизнесу

Государственным учреждения

Среднему и крупному бизнесу

Территориально-распределенным компаниям

Банковским организациям

Этапы аудита

#

Подписываются: соглашение о конфиденциальности ( NDA), договор на обслуживание и соглашение о уровне доступности услуг, единых ценах, уровне сервиса, времени реакции на инцидент, максимальное время продолжительности ремонта, предоставления подменного устройства на время ремонта, срок поставки расходных материалов, финансовой ответственности за нарушение соглашений;

Следующий
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Устанавливается программное обеспечение (ПО) для сбора статистики. ПО находится на стороне Заказчика и выгружает только статистические данные, не передающие информации, содержащейся в документах

Следующий
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Провайдер берет под свой контроль печатный парк, проводит инвентаризацию технического состояния каждой единицы,если возникает необходимость, то осуществляет ремонтно-восстановительные работы и производит постановку оборудования на обслуживание. Все данные фиксируются в учетной онлайн - системе провайдера;

Следующий
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На основании данных аудита проводится оценка эффективности имеющегося парка, выделяются «узкие» места, где техника работает с перегрузкой или недозагрузкой. Оценивается общий бумажный документооборот предприятия, соблюдение информационной безопасности при работе с печатными устройствами;

Следующий
#

На основании данных аудита и анализа полученных данных разрабатываются политики печати на предприятии заказчика. Выдаются рекомендации о оптимальной структуре,стандартизации парка принтеров, в соответствии с рациональным использованием техники, в зависимости от: документооборота клиента, производительности оргтехники, стоимости отпечатка.

Следующий
#

Составление и внедрение графика проактивного обслуживания и ремонта техники. График составляется с учетом нагрузки конкретного аппарата

Дальше

Этапы аудита

Сократите затраты на печать до 45% всего за 7 шагов

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1. Соглашение о конфиденциальности

Между Провайдером и Заказчиком подписывается соглашение о конфиденциальности (NDA).

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2. Анализ

Изучается текущая инфраструктура печати:

  • устанавливается программное обеспечение, собирается статистика отпечатков/копий cканов. цветность;
  • проводится инвентаризация техники (модели, возраст, пробег, состояние, загрузка,схема расстановки);
  • изучается документооборот заказчика (ручные печатные процессы, типовые шаблоны документов, шрифты;
  • опрашиваются пользователи (что устраивает или не устраивает в текущей инфраструктуре, замечания, пожелания).
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3. Оценка

На основании полученных данных оценивается:

  • статистика отпечатков, объем, цветность, процент заливки тонера;
  • эффективность расстановки имеющегося парка, выделяются«узкие» места, где техника работает с перегрузкой или недозагрузкой;
  • возможность увеличить производительность работы сотрудников путем автоматизации текущих процессов, делаемых вручную;
  • возможность сократить затраты, переводя бумажные документы в электронный вид;
  • текущая стоимость владения инфраструктуры печати Заказчика и планирование сокращения затрат после внедрения мероприятий по оптимизации.
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4. Оптимизация

Рекомендуется комплексное решение по управлению сервисом печати.

Предлагается унификация моделей и постепенное обновление парка с переходом на более производительные и функциональные устройства.


Снижение стоимости одного отпечатка, повышение уровня доступности сервиса печати, сокращение времени простоев, экономия рабочего времени пользователей, высвобождение ресурсов внутренней ИТ-службы от решения задач в этой области.

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5. Тестирование

Предлагается внедрить рекомендованные мероприятия и провести пилотный проект на одном или нескольких подразделениях.


Оговаривается временной интервал и рамки пилотного проекта. В пилоте решаются, возникающие походу проекта вопросы и «подводные камни» .

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6. Масштабирование

По достижению запланированных в пилотном проекте результатов и отработке «подводных камней» производится тиражирование сервиса в промышленную эксплуатацию на остальные подразделения заказчика.

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7. Дальнейшая оптимизация

Описывается стратегия развития сервиса и контроля изменений.

Гарантируем современный сервис

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Единые стандарты

Единые регламент и стандарты проактивного сервиса

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Система управления заявками

Service-desk с учетными записями для каждого сотрудника

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Круглосуточная поддержка

Поддержка работает в режиме
24/7/365

#

Снижение затрат на печать

Уже на третий месяц вы заметите ощутимое снижение затрат печать

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Комплексное обслуживание

Поддерживаем всю структуру парка печатной техники

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Один счет в месяц

Независимо от количества филиалов, и состава услуг

Клиенты компании "Оргтехника Плюс"

Наши клиенты - это крупные компании с большим количеством территориально-распределенных филиалов,
а так же небольшие компании, которые нуждаются в подрядчике с повышенным уровнем ответственности

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РАЙФФАЙЗЕНБАНК

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РОСБАНК

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РОССЕЛЬХОЗБАНК

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СКБ-БАНК

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ОПЕРАТОР СВЯЗИ МЕГАФОН

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БАНК ХОУМ КРЕДИТ

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ОПЕРАТОР СВЯЗИ РОСТЕЛЕКОМ

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БАНК ИНТЕЗА

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АДМИНИСТРАЦИЯ
Г. ЕКАТЕРИНБУРГА

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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК

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КЛИНИКО ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ KDL

#

LEADER TEAM
HR - АУТСОРСИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

История компании "Оргтехника Плюс"

#

Компания "ОргтехникаПлюс" работает на рынке услуг обслуживания офисной техники с 1997 года.

Понимая перспективы рынка ИТ аутсорсинга, в далеком 2008 году, одной из первых в стране, компания начинает оказывать, тогда еще малоизвестные в России, централизованные услуги по управлению парком печатной техники и технической поддержке рабочих мест.

Главным принципом «Оргтехника Плюс» ставит оказание услуг по месту установки техники, по единым стандартам качества и ценам для всех подразделений клиента, независимо от их географического адреса.

514

городов РФ в охвате «Оргтехника Плюс»

2 032

сервисных инженеров по всей России

71 000+

рабочих мест на обслуживании

50 000+

печатных устройств на аутсорсинге

История компании "Оргтехника Плюс"

Компания "Оргтехника Плюс" работает на рынке услуг обслуживания офисной техники с 1997 года. Понимая перспективы рынка ИТ аутсорсинга, в далеком 2008 году, одной из первых в стране, компания начинает оказывать, тогда еще малоизвестные в России, централизованные услуги по управлению парком печатной техники и технической поддержке рабочих мест. Главным принципом «Оргтехника Плюс» ставит оказание услуг по месту установки техники, по единым стандартам качества и ценам для всех подразделений клиента, независимо от их географического адреса, в режиме 24*7*365

#

Сегодня территория присутствия компании "Оргтехника Плюс" превышает 500 городов РФ
Более 2 000 инженеров по всей России в ежедневном режиме обеспечивают бесперебойную работу 70 000 рабочих мест пользователей и 50 000 единиц печатающей техники

Отзывы наших клиентов

Благодарственные и рекомендательные письма компаний - наших клиентов.

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Аутсорсинг печати для организаций в 85 регионах

Аутсорсинг печати для организаций в 85 регионах

Аутсорсинг офисной печати и покопийное обслуживание оргтехники для оптимизации расходов вашей организации

Имея большой опыт в оптимизации расходов наших клиентов "Оргтехника плюс" предлагает услуги аутсорсинга офисной печати для бизнеса. С этой услугой Вы экономите свои затраты на документообороте, полностью исключив печать документов нецелевого личного характера, и заметно сократив затраты на покупку расходных материалов и получаете комплексное обслуживание печатной техники.

Ваша экономия уже в первые 3 месяца может составить до 45%

Аутсорсинг офисной печати с покопийным контрактом это комплексная услуга, которую, которую, как и услугу абонентское обслуживание оргтехники используют государственные учреждения и коммерческие организации с разветвленной сетью филиалов. В крупных компаниях, где много печатной техники, затраты на ее содержание и печать документов являются значительной статьей расходов. Проведя аудит текущей инфраструктуры и документооборота мы предложим оптимизацию парка принтеров/мфу и гарантируем снижение расходов на их содержание. Сокращение расходов произойдет из-за сокращения общего количества отпечатков/копий и снижения средней стоимости отпечатка. Вместо нескольких десятков различных счетов вы получите всего один счет в месяц за услуги покопийной печати.

При использовании услуги покопийного сервиса вы получите следующие преимущества:

    • Управление инфраструктурой печати. Анализируя рабочие процессы вашего парка принтеров мы можем предложить максимальное снижение расходов за счет правильного распределения нагрузки между принтерами. Все проведенные работы послужат для снижения затрат, улучшение качества печати и поддержания бесперебойной работы техники.

    • Доставка необходимого оборудования . Мы приобретаем картриджи у производителей без посредников по цене существенно ниже. Исключаются моменты простоя техники и вам не придется заботиться, кто будет обслуживать оборудование и где покупать расходные материалы.

    • Техническое обслуживание или ТО оборудования. Основываясь на ресурсе работы техники, мы проведем техническое обслуживание, при необходимости исправим все недочеты. Если инженер выявил невозможность проведения ремонта или его нецелесообразность заменим технику на новую, также при длительном ремонте предоставляем подменную технику в пользование.

Покопийное обслуживание оргтехники будет стоить дешевле, цена одной страницы обойдется от 0,45 рублей для всей России. MPS позволяет в полном объеме усовершенствовать доступ к печати с применением методов аутентификации и исключает нецелевое использования техники для личных нужд сотрудников. Вся новая оргтехника обладает функционалом для использования систем контроля количества печатных страниц.

Аутсорсинг офисной печати - это выгодное решение для компаний с несколькими офисами или филиалами. При его внедрении вы сможете реально экономить свои средства.

Представитель в
85 регионах


Контактное лицо: Валентина Могильникова

Адрес: Москва, 1-й Дубровский проезд, 78/14с1

Номер телефона: 8 800 2008 365 добавочный 1182

Email: info@oplus.ru

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Адрес

Офис в Москве:
1-й Дубровский проезд 78/14 с1 офис № 10,
г. Москва, Россия

Центральный офис:
ул. Щорса, 7 "Н", 3 этаж
Екатеринбург, Россия

Работаем в городах:

Контакты

Телефон: 8 800 2008 365
Факс: +7 (343) 221 36 49
Email: info@oplus.ru

Информация

Предложения на сайте не являются публичной офертой. Точные условия обговариваются с каждым заказчиком персонально

Оргтехника Плюс

ООО «Сервисная компания «Оргтехника Плюс»

ИНН 7723761306
КПП 668501001
ОГРН 1107746470743
Р/счет № 40702810816540000625 в Уральском Банке Сбербанка РФ

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